Рейд по безопасности дорожного движения провели в Воскресенске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:08 Рейд по безопасности дорожного движения провели в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске прошел рейд по безопасности дорожного движения на Центральной улице микрорайона Лопатинский. В мероприятии участвовали активисты партии «Единая Россия», сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры из молодежного центра «Олимпиец».

В ходе акции участники пообщались с водителями, провели профилактические беседы, и раздали им информационные брошюры.

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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов обратился к водителям с просьбой проявлять максимальную осторожность и внимание на дороге, особенно в местах, где много людей и возле учебных заведений. Также он напомнил, что поведение за рулем влияет не только на личную безопасность, но и на безопасность окружающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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