Рейд по безопасности дорожного движения на ж/д переездах прошел в Мытищах

Мероприятие провели к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Водителям в Мытищах раздали флаеры с информацией о правилах и правонарушениях на объектах автомобильных и ж/д путей сообщения.

Акция прошла с Мытищах на улице Силикатной, где с 1930 года существует железнодорожный переезд.

«Это ежегодное мероприятие. Мы обращаем внимание водителей и пешеходов на соблюдение мер безопасности при пересечении железной дороги, инструктируем, раздаем наглядный материал», — рассказал начальник Московской-Ярославской дистанции пути Руслан Абидов.

Переезд на «Силикатке» отремонтировали в прошлом году. Там обустроили и заасфальтировали новые пешеходные дорожки.

Участие в мероприятии приняли представители администрации округа, Госавтоинспекции, Российского профсоюза железнодорожников и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральном федеральному округу.