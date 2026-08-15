Рейд на общественном транспорте прошел в Люберцах

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы состоялся очередной рейд по контролю за работой общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории муниципалитета. В ходе проверки, проведенной при участии сотрудников администрации и представителей перевозчика ООО «Автоновио», проинспектированы три единицы подвижного состава на маршрутах № 3к, 12к и 57к.

Контрольные мероприятия затронули 30 пассажиров и водителей проверяемых транспортных средств. Особое внимание инспекторы уделили соблюдению пассажирами правил оплаты проезда, финансовой дисциплине водителей, а также наличию у шоферов полного пакета документов, включая разрешения на перевозку, путевые листы и отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

По итогам проверки к административной ответственности привлечены четыре пассажира за безбилетный проезд. Кроме того, за нарушение линейно-финансовой дисциплины наказаны три водителя.

Рейды по соблюдению транспортной дисциплины на территории городского округа Люберцы будут проводиться на регулярной основе.