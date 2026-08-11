Рейд на маршрутах общественного транспорта прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы 11 августа прошел рейд по проверке работы общественного транспорта. Специалисты проверили соблюдение правил перевозки пассажиров, оплату проезда и документы у водителей.

В рейде приняли участие сотрудники администрации муниципалитета и представители ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция». Проверка прошла на маршрутах № 17к, № 43к и № 67к.

«Особое внимание инспекторы уделили соблюдению пассажирами правил оплаты проезда, финансовой дисциплине водителей, а также наличию полного пакета документов: разрешений на перевозку, путевых листов и отметок о прохождении предрейсового медицинского осмотра», — говорится в сообщении управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы.

По итогам рейда к ответственности привлекли четырех пассажиров за безбилетный проезд. Три водителя получили взыскания за нарушение линейно-финансовой дисциплины.

Рейды по контролю за соблюдением транспортной дисциплины в Люберцах продолжатся на регулярной основе.