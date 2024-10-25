Рейд ГАИ по выявлению нетрезвых водителей прошел в Мытищах

Регулярные рейды, которые проводят инспекторы дорожно-патрульной службы Мытищ, направлены на предупреждение аварий по вине нетрезвых водителей. Массовые проверки на определенных участках дороги помогают выявить максимальное число нарушителей. После, сотрудники Госавтоинспекции перемещаются на другие локации.

Проверка, которую специалисты провели в эти выходные, выявила десять нетрезвых автомобилистов. Двоих задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

Свидетели аварий с участием нетрезвых водителей или других грубых нарушений правил дорожного движения могут сообщить об этом по телефону доверия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области: 8 (495) 692-70-66 или по единому номеру — 112.

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