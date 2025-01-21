Рейд «Детское кресло» прошел в Воскресенске

Целью рейда «Детское кресло» было повышение осведомленности водителей о необходимости использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Волонтеры молодежного центра раздавали владельцам автомобилей буклеты. В них содержалась полезная информация о том, как правильно выбрать и установить детские кресла, а также о том, как они помогают защитить маленьких пассажиров.

Участники акции также побеседовали с водителями о безопасности детей в автомобиле. Они озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых не пристегнутые должным образом юные пассажиры получили травмы, и напомнили о важности использования детских кресел.

Ранее сотрудники ГИБДД в Воскресенске напомнили учащимся школ правила дорожного движения в рамках комплексного мероприятия «Зимние каникулы».