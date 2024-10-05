Регулируемый пешеходный переход оборудуют на проспекте Астрахова в Мытищах

Необходимость в регулируемом переходе на проспекте Астрахова обсудили участницы «Родительского патруля» и сотрудники Госавтоинспекции. Особый контроль движения связан с расположенной рядом гимназией № 33.

Профилактический рейд у пешеходного перехода на проспекте Астрахова провели сотрудники администрации городского округа Мытищи вместе с представителями Государственной автоинспекции, Общественной палаты округа и «Родительского патруля» гимназии № 33.

Проезжую часть ежедневно пересекают сотни школьников, спешащих на занятия или домой.

Владельцам индивидуальных мобильных транспортных средств — велосипедов и самокатов уделяли особое внимание. Главное правило, о котором им напомнили — необходимо спешиться, прежде чем пересечь дорогу.

Профилактические беседы провели с несколькими нарушителями, школьникам раздавали листовки с правилами безопасности и светоотражающие браслеты.

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