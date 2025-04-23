23 апреля 2025 20:10 Регоператоры Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В майские праздники владельцы дач проводят уборку участков и приступают к посеву, объемы отходов в садовых товариществах увеличиваются. Для бесперебойного вывоза мусора регоператоры Подмосковья перейдут в усиленный режим работы.
Также с целью обеспечения чистоты в населенных пунктах компании начали установку дополнительных тар для сбора ТКО.
Дачники имеют возможность скорректировать график вывоза мусора в офисе регоператора или
МФЦ. Об этом напоминают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.
Также все интересующие вопросы, касающиеся вывоза отходов, жители Подмосковья могут задать
своим региональным операторам по телефону.
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