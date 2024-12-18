Регоператор Сергиево-Посадского кластера вывез еще 850 тыс. «кубов» отходов

Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез 854 тысячи кубометров мусора в ноябре. Отходы собрали с территории десяти округов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работу провели в Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, Королеве, Лобне, Мытищах, Талдоме, Сергиевом Посаде, Пушкино и Химках. Отмечается, что сотрудники компании также продолжают работу по содержанию контейнерных площадок.

Так, только в ноябре на площадках заменили около 170 баков для твердых коммунальных отходов и 154 — для раздельного сбора. Помимо этого, дополнительно установили 119 контейнеров и отремонтировали 120.

В ведомстве уточнили, что в ноябре регоператор заключил более 80 договоров с юридическими лицами на вывоз отходов.