Регоператор по вывозу отходов в Мытищах перешел на усиленный режим работы

Зимний период традиционно становится испытанием для предприятий, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов. В Мытищах сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО занимается ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

С представителями компании встретился первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. Он подчеркнул важность оперативного решения возникающих проблем.

«Ситуация с вывозом отходов находится на особом контроле во всех городских округах. Снегопады и гололед значительно затрудняют движение спецтехники, удлиняя маршруты и усложняя доступ к контейнерным площадкам. В новогодние праздники нагрузка возрастает из-за увеличения объема отходов и количества припаркованных автомобилей во дворах. Мы совместно с муниципалитетами разрабатываем индивидуальные алгоритмы работы для каждой территории, чтобы минимизировать задержки и эффективно бороться с запаркованностью», — отметил Игорь Даниленко.

Директор Сергиево-Посадского регионального оператора Юрий Дуденко сообщил, что предприятие уже перешло на режим повышенной готовности из-за обильных снегопадов. Он уточнил, что график вывоза отходов может корректироваться в зависимости от ситуации на местах.

«Особое внимание уделяется проезду спецтехники к контейнерным площадкам в деревнях. Если по каким-либо причинам вывоз не удается осуществить вовремя в дневное время, мы отрабатываем эти адреса во вторую смену совместно с возчиком», — пояснил Юрий Дуденко.

Жителей просят с пониманием относиться к возможным задержкам и, по возможности, не оставлять автомобили вблизи контейнерных площадок, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники. Усиленный режим работы будет действовать до стабилизации погодных условий.