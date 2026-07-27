Регоператор Ногинского кластера вывез мусор после турслета в Павловском Посаде
В Павловском Посаде провели 54-й туристический слет. Экологическую составляющую мероприятия обеспечили специалисты регоператора Ногинского кластера.
Сотрудники организовали сбор и вывоз всех отходов после завершения мероприятия, чтобы сохранить территорию проведения слета чистой. Представители регоператора поздравили участников и победителей, отметив важность ответственного отношения к природе.
Регоператор Ногинского кластера регулярно поддерживает экологические инициативы и выступает партнером подобных мероприятий.
Помимо уборки территорий, специалисты проводят для школьников экологические уроки и занимаются просветительской работой в образовательных учреждениях региона.