Регоператор Ногинского кластера вывез мусор после турслета в Павловском Посаде

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Сотрудники организовали сбор и вывоз всех отходов после завершения мероприятия, чтобы сохранить территорию проведения слета чистой. Представители регоператора поздравили участников и победителей, отметив важность ответственного отношения к природе.

Регоператор Ногинского кластера регулярно поддерживает экологические инициативы и выступает партнером подобных мероприятий.

Помимо уборки территорий, специалисты проводят для школьников экологические уроки и занимаются просветительской работой в образовательных учреждениях региона.