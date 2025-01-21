Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 70 контейнерных площадках

В Московской области продолжается работа по обновлению баков на контейнерных площадках. Так, за неделю регоператор Каширского кластера заменил поврежденные емкости в семи округах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

С 13 по 19 января регоператор провел работы на Набережной и Первомайской улице, а также на улице Ленина в Лыткарине, на улице Лермонтова в Дзержинском, в Видном, в деревне Мисайлово, в поселках Молоково и Новодрожжино, а также в Домодедове, Коломне, Кашире и Луховицах.

Ранее на Совете Федерации губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал сделать акцент на сборе вторичного сырья.