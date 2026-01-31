Регистрация на традиционную лыжную гонку открылась в Мытищах

Регистрация на участие в «Мытищинской лыжне — 2026» начнется 31 января. В гонке смогут принять участие 500 человек.

Забеги пройдут на территории Мытищинского лесопарка, вход организован со стороны Угольной улицы. Организаторы подчеркивают, что количество мест ограничено, поэтому регистрацию лучше не откладывать.

«Мы ждем участников всех возрастов и уровня подготовки. Это отличная возможность провести зимний день активно и встретить единомышленников», — сообщили в управлении физической культуры и спорта округа.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте arta-sport.ru в разделе «Мероприятия». 7 февраля откроют дополнительный набор для тех, кто не успеет записаться в первую волну.

Участникам нужно иметь при себе паспорт и медицинскую справку установленного образца. На территории будут работать теплые раздевалки и полевая кухня. После финиша всех ждут призы, а победителей наградят по возрастным категориям.