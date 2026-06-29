Региональный турнир по лазертагу среди молодежи прошел в Химках

В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Химок, Егорьевска, Лобни, Дубны, Люберец, Подольска, Москвы и Солнечногорска. За главный приз боролись 34 команды. Соревнования одновременно шли на двух площадках в дисциплине «Захват контрольных точек». В каждой команде играли пять основных участников и двое запасных, а ход турнира контролировали профессиональные судьи.

Мероприятие открыли глава округа Инна Федотова и почетные гости: председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Артур Каримов, Александр Васильев и Руслан Шаипов, а также лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

«Фестиваль собрал молодых людей из разных городов, подарил новые знакомства и зарядил яркими эмоциями. Будем и дальше создавать в Химках современные молодежные площадки и проекты. Активный и полезный досуг в кругу единомышленников — это лучшее занятие для нашего подрастающего поколения», — поделилась Инна Федотова.

Кроме командных боев в программе были динамичный лазерный тир‑биатлон и отдельная дуэль капитанов. Выступали представители разных возрастных категорий. Среди них были участники местной Школьной лиги, студенты вузов и колледжей, а также команды молодежных и общественных организаций.

По итогам состязаний в возрастной категории 18–35 лет победу одержала команда «Пульс» из Химок. Второе место заняла команда округа «Энергомаш 1», а третьими стали «Бургерные» из Лобни. Первое место в категории 14–17 лет завоевала команда «Звезда» из Химок, второе — «Вороновский рубеж» из Подольска, а третье место заняла команда «Альфа» из Солнечногорска.

«На одной площадке собрались школьники, студенты, представители предприятий и общественных организаций. Такой формат показывает, что спорт объединяет людей разных возрастов и профессий. Уверен, подобные соревнования будут привлекать все больше участников и открывать новые возможности для молодых химчан», — отметил Сергей Малиновский.

Специалисты отмечают растущую популярность лазертага: в 2023 году Министерство спорта Российской Федерации признало его официальным видом спорта и аккредитовало Федерацию лазертага России.

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