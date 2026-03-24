Региональный театральный фестиваль начался в Чехове

Мероприятие под названием «Неделя театра» проводится в муниципалитете уже во второй раз при поддержке администрации округа. Фестиваль объединяет театральные коллективы, артистов и зрительскую аудиторию со всего южного Подмосковья.

В прошлом году в фестивале приняли участие 120 артистов из семи коллективов округа. В этом году в программе участвуют театры как из Чехова, так и из соседних округов — Подольска и Домодедова. Свои постановки покажут детский коллектив «Искра», «Клуб любителей театра», студии «Сириус», «Футляр» и, конечно же, Чеховский городской театр.

За неделю зрители смогут увидеть абсолютно разный подход к актерскому мастерству, к режиссуре. Самое главное здесь не оценки, дух соревновательности и профессионализм, а обмен опытом и сама атмосфера фестиваля. При этом жюри помогает наладить обратную связь.