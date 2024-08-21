Региональный танцевальный фестиваль «Спас для всех нас» прошел в Жуковском

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Во Дворце культуры в Жуковском состоялся фестиваль «Спас для всех нас». В нем приняли участие 146 человек из 14 городов Московской области.

Мероприятие было организовано для жителей старшего поколения, участников губернаторской программы «Активное долголетие». Фестиваль был посвящен яблочному, медовому и ореховому Спасам и стал настоящим праздником для всех гостей.

В рамках фестиваля гости поучаствовали в творческих мастер-классах, смогли посетить тематическую фотозону и увидеть выступления танцевальных коллективов, которые представили народные, эстрадные и бальные танцы.

Стоит отметить, что фестиваль «Спас для всех нас» проводится в Жуковском не в первый раз. В прошлом году мероприятие собрало 15 танцевальных коллективов из 13 городов Подмосковья, что подчеркивает его популярность и значимость для местного сообщества.

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