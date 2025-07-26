Региональный образовательный форум волонтеров прошел в Можайске

В культурно-досуговом центре Можайского муниципального округа состоялся региональный образовательный форум для волонтеров. Участие в мероприятии приняли добровольцы из девяти муниципалитетов Подмосковья.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поприветствовал собравшихся. Начальник отдела реализации проектов и программ, член координационного совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Арина Гончарук рассказала добровольцам про традиции Российской Федерации и вызовы нового времени.

Ребята приняли участие в квест-игре по разным направлениям волонтерской деятельности. По итогам состязаний победила команда из Рузы, второе место заняли добровольцы из поселка Шаховская, а почетное третье место разделили игроки из Можайска и Наро-Фоминска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».