Региональный фестиваль программирования и робототехники прошел в Мытищах

На базе школы № 36 городского округа Мытищи провели III Региональный фестиваль достижений школьников и педагогов в области IT-сферы. Участниками фестиваля стали представители образовательных центров «Точка Роста», «IT-куб» и «Кванториум».

III Региональный фестиваль достижений школьников и педагогов из центров «Точка Роста», «IT-куб» и «Кванториум» организовали в мытищинской школе № 36 «Новые горизонты».

Учащиеся показали свои таланты, умения и навыки в робототехнике, программировании, виртуальной реальности и других IT-направлениях. Учителя поделились опытом работы в центрах дополнительного образования, методами и подходами в обучении детей.

Собравшиеся могли высказать свое мнение и предложить новые идеи на дискуссиях в рамках фестиваля.

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