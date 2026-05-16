Региональный фестиваль ГТО прошел в Дзержинском

Состязания «Готов к труду и обороне» среди школьников состоялись на базе спортивной школы «Орбита» в рамках государственной программы «Спорт России». Команда округа выиграла бронзовую медаль.

В фестивале участвовали 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней из разных округов Московской области. Участникам предстояло пройти девять испытаний: бег на 60 метров, бег на выносливость (1500 или 2000 метров), стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа, подтягивание (для юношей) или отжимания (для девушек), а также плавание на 50 метров.

Честь муниципалитета защищали ученики из гимназий № 46, № 16 «Интерес», № 5 и № 18. Руководитель Центра тестирования «Готов к труду и обороне» округа Евгений Петров поздравил команду с почетным третьим местом и пожелал дальнейших побед.

По итогам соревнований сформируют сборную Московской области, которая выступит на всероссийском этапе.