Региональный этап Всероссийской олимпиады по литературе прошел в Солнечногорске

На базе лицея № 7 в Солнечногорске состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. В нем приняли участие 26 старшеклассников из общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Участники выполняли задания в течение пяти часов, включавшие тестирование и написание двух сочинений. Среди конкурсантов были шесть учащихся школы № 5, трое из которых уже имеют высокий олимпиадный опыт: победитель регионального этапа Мария Лях, призер заключительного этапа Регина Мубаракшина и призер регионального этапа Тимофей Ляхов.

Также подвели итоги регионального этапа олимпиады по другим дисциплинам. По истории победу одержала ученица 10 класса школы № 5 Мария Лях, еще 11 призовых мест завоевали школьники из школ № 2, 4, 5, гимназии № 6, лицея № 8, а также Поваровской и Андреевской школ. По химии призерами стали ученицы школы № 5 Варвара Степурина, Алина Гребенник и Анна Филимонова.

«От всей души поздравляю наших умников и умниц! Ваш успех — это результат вашего упорства и таланта. Отдельное спасибо учителям и родителям за поддержку, терпение и веру в наших детей. Ребята, вы — наша гордость и будущее Солнечногорска», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Лицей № 7 на протяжении шести лет остается одной из основных площадок проведения регионального этапа. В этом году дополнительно была задействована гимназия № 6, где ранее состоялся этап по экономике.