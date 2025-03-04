Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье

На отборочный этап поступило 427 заявок, больше всего — от преподавателей в сферах IT, машиностроения и услуг. По итогам отбора в следующий этап прошли 53 кандидата. При оценке учитывались несколько факторов: наличие выпускников, успешно сдавших итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена, опыт подготовки победителей профессиональных чемпионатов, а также применение инновационных методов обучения. Еще один важный критерий — участие в федеральных проектах «Профессионалитет» и «Молодые профессионалы».

В рамках конкурса педагоги представят свои методики подготовки студентов и проведут открытые занятия. Работы будут оценивать 42 эксперта, среди которых финалисты прошлых лет, преподаватели колледжей и работодатели. По итогам этапа выберут девять лауреатов и одного победителя, который представит Московскую область в финале.