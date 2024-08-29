Региональный этап всероссийского фестиваля дворового футбола прошел в Подольске

Региональный этап всероссийского фестиваля дворового футбола среди детских команд прошел в Подольске. В нем поучаствовали свыше 150 юных спортсменов.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, 20 команд боролись за право представить регион в финальном туре. Он состоится в Ленинградской области с 16 по 20 сентября.

«Благодаря тому, как развивается инфраструктура внутри жилых районов Подмосковья, спорт становятся все более популярным среди молодежи. А развитие спорта, особенно среди юных жителей региона, является одной из приоритетных задач партии», — отметил глава министерства Дмитрий Абаренов.

Победителями стали команда «ЦФКиС» из Мытищ, «Факел» из Щелкова, «Весна» из Подольска. Лучшим игроком признали вратаря Александра Медведкова, а лучшим бомбардиром — Давида Авдояна.

Турнир прошел 27 августа на стадион «Труд».

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