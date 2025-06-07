Региональный этап Спартакиады пенсионеров России стартовал в Коломне

Старт региональному этапу Спартакиады пенсионеров дали в Коломне. В соревнованиях принимают участие 400 спортсменов из разных муниципалитетов. В коллективных состязаниях заявлено 45 команд. Об это передали в Министерстве спорта МО.

В каждой из них девять человек: по четыре мужчины и женщины пенсионного возраста, а также один руководитель.

Соревнования проходят как в командном, так и в личном зачете по дисциплинам: бег на 1 километр, вольное плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, быстрые шахматы, дартс и комбинированная эстафета.

Самой взрослой участнице фестиваля 86 лет — это жительница Егорьевска Олимпиада Албатс. Наиболее возрастному спортсмену Халиду Дадаеву из Ленинского округа 84 года.

​​«На сегодняшний день в Подмосковье почти два миллиона пенсионеров. В региональном Союзе пенсионеров состоят порядка 38 тысяч человек. Число пожилых людей растет. Важно показывать, что активная жизнь старшего возраста возможна для всех», — отметил председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

В ведомстве рассказали, что для выхода на соревнования пенсионеры проходят подготовку. Они занимаются с тренерами и нарабатывают силу, выносливость, развивают координацию.

Победители этапа смогут представить регион на всероссийском этапе в Тюмени. Финал пройдет осенью этого года. В прошлом году Подмосковье успешно выступило и заняло третье место среди всех команд.