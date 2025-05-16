Региональный этап соревнований «Дружина юных пожарных» прошел в Мытищах

Организаторами соревнований стали Главное управление Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области, а также Московское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Боролись за звание лучшего пожарного победители отборочных этапов из разных округов: Дубны, Луховиц, Чехова, Можайска, и конечно, Мытищ. Участникам нужно было пройти семь эстафет, включающих практические и теоретические задания: смотр строя и песни, викторина на знание основ пожарной безопасности, испытания на скорость завязывания узлов и одевания пожарной формы, забег с препятствиями.

Ученики мытищинской школы № 9 показали лучшие результаты и будут представлять Подмосковье на Всероссийском этапе конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России».