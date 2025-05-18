Региональный этап патриотической игры «Зарница» прошел в Подольске

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в школе имени Дмитрия Зернова в Подольске. Команды старшей возрастной группы соревновались в строевой подготовке, оказании первое медицинской помощи, в знании истории и сборке-разборке автомата.

В 2025 году ввели новое состязание — тактические игры.

«Вдвойне приятно, что сегодня мы проводим эти состязания в школе, которая носит имя Дмитрия Ивановича Зернова — педагог, который занимался воспитанием молодежи в стенах этого здания. Дмитрий Иванович принял для себя решение встать на защиту своего государства и отправился в зону проведения специальной военной операции», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

В соревновании встретились команды старшей возрастной группы. Они поучаствовали в спортивных и тактических играх, продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи.

«Сегодня вы состязаетесь за звание лучших в своей возрастной категории, и кто-то из вас будет иметь высокую честь представлять наше Подмосковье на всероссийском этапе», — уточнила первый заместитель министра информации и молодежной политики Ольга Гребенщикова.