Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Серпухове

В Серпухове торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Кинология». В нем примут участие шесть человек.

К участникам обратился с приветственным словом министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил важность чемпионата и пожелал всем удачи.

«Самое главное — получить удовольствие от того, что вы делаете!» — добавил директор Серпуховского колледжа Александр Лысиков.

Напутственные слова также произнесла главный эксперт регионального этапа Екатерина Берникова. Открытие сопровождали творческие номера и показательные выступления по кинологическому виду спорта «фристайл» от студентов второго и третьего курсов отделения «Кинология» под руководством преподавателя Елены Лишмановой.

В конкурсе примут участие шесть человек. Губернский колледж, подмосковный колледж «Энергия» и Щелковский колледж заявили по два номинанта. Честь Серпуховского образовательного учреждения будут защищать студентки третьего курса Нина Ватулина и Елизавета Медведева.