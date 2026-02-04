Региональный чемпионат «Профессионалы» начался в Мытищах

Чемпионат будет проходить на 56 современных образовательных площадках Подмосковья, одной из которых стал Российский университет кооперации. Около 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей покажут свои навыки в более чем 300 компетенциях.

Участники будут соревноваться по семи направлениям, их работы оценят профессиональные эксперты. Чемпионат предоставит ребятам возможность не только продемонстрировать свои компетенции, но и познакомиться с потенциальными работодателями. Представители предприятий и организаций, в свою очередь, смогут еще на старте выявить талантливых студентов и школьников и отобрать себе будущих сотрудников.

«Собрались в этом зале те, кто создаст будущее России: талантливые школьники, студенты, опытные наставники и индустриальные эксперты. Вы — золотые кадры нашей экономики, сегодняшние и будущие. Проект „Профессионалы“ — это стартовая площадка, которая поможет вам сделать шаг к лучшей работе», — приветствовала участников начальник управления образования администрации городского округа Елена Рубан.

«Ребята, которых подготовили опытные наставники, пройдут серьезный отбор на региональном этапе. Победители затем будут отстаивать первенство на федеральном уровне. Наш студент, в прошлом году победивший на региональном этапе, занял четвертое место во всероссийском чемпионате по банковскому делу», — отметил проректор Российского университета кооперации Иван Дзюбан.

Региональный этап чемпионата, который проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России, завершится 28 февраля.