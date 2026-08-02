Региональные соревнования по сапам прошли в Люберцах
Мероприятие «САП-Малаховка», которое состоялось на Малаховском озере, собрало более 50 спортсменов из семи округов. Состязания включали спринт и техническую гонку.
Среди участников были как любители, так и профессионалы разных возрастов: от юниоров до взрослых. Спортсмены преодолевали дистанцию на жестких карбоновых досках с веслами, огибая буи и выбегая на берег.
Организаторы отметили хорошие условия: песчаный берег без камней и чистая вода. Владимир Сурков, руководитель комитета по физической культуре и спорту округа, отметил, что это новый вид спорта для муниципалитета, и они планируют проводить такие соревнования систематически.
Ярослав Демин, занявший второе место, признался, что старался не подвести болельщиков и очень доволен результатом. Семья Кайнихиных из Пушкина участвовала в гонках в полном составе. Они увлеклись сапами несколько лет назад и теперь тренируют других. Их дочь Катя — самая юная участница.
Вице-президент Российской федерации серфинга и председатель Московского областного отделения федерации Виктория Прошкина поблагодарила главу округа Владимира Волкова за поддержку.
Победители получили грамоты, медали и спортивные разряды. После гонок участники восстанавливали силы солдатской кашей.