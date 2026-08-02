02 августа 2026 15:29 Региональные соревнования по сапам прошли в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

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Мероприятие «САП-Малаховка», которое состоялось на Малаховском озере, собрало более 50 спортсменов из семи округов. Состязания включали спринт и техническую гонку.

Среди участников были как любители, так и профессионалы разных возрастов: от юниоров до взрослых. Спортсмены преодолевали дистанцию на жестких карбоновых досках с веслами, огибая буи и выбегая на берег.

Организаторы отметили хорошие условия: песчаный берег без камней и чистая вода. Владимир Сурков, руководитель комитета по физической культуре и спорту округа, отметил, что это новый вид спорта для муниципалитета, и они планируют проводить такие соревнования систематически.