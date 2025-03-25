Региональные соревнования по плаванию прошли в Дедовске

В Дедовске в спортивном комплексе «Гучково» прошли региональные соревнования по плаванию. Участие приняли около 250 спортсменов.

Участники соревнования в возрастных категориях от 2007 до 2018 года соревновались в различных дисциплинах: вольный стиль — 25, 50 и 100 метров, брасс — 50 метров, комплексное плавание — 100 метров и эстафеты.

В этот день разыграли 86 комплектов медалей. Спортсмены представляющие муниципальный округ Истра и «Академию плавания Андрея Арбузова» завоевали из них сразу 24 штуки. Пловцы на дистанции в 50 м вольным стилем, возрастной категории 2016 года рождения заняли весь пьедестал.

Первое место у спортсмена Федора Люцева, второе у Макара Афанасова и третье призовое место завоевал Давид Мангасаров. Все ребята тренируется на базе спортивного комплекса «Гучково» в городе Дедовск.