Региональная инженерная олимпиада для школьников прошла в Мытищах

Около 800 школьников со всего Подмосковья собрались в лицее № 34 Мытищ на седьмой школьной инженерной олимпиаде. Умственное соревнование прошло среди учеников 5-10 классов.

Участники приехали из городов Мытищи, Ступино, Реутов и Королев, что сделало это событие настоящим праздником для школьников, увлеченных техникой и наукой. Основная цель мероприятия заключается в раскрытии творческих способностей учащихся, пробуждении интереса к техническим дисциплинам, демонстрации влияния инженерных знаний на повседневную жизнь и вдохновении молодежи на получение образования в области инженерии.

Организаторами «Инженерной олимпиады школьников» выступили управление образования городского округа Мытищи и Ассоциация учителей математики Московской области, а само мероприятие традиционно проходит на базе лицея № 34 и организовано по принципам технических соревнований, проводимых высшими учебными заведениями.

Участники соревнуются в таких предметах, как математика, физика, черчение и информатика, при этом все задачи ориентированы на развитие инженерного мышления и соответствуют школьной программе.