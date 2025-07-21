Региональная акция «Ночь в парке» прошла в городском округе Пушкинский

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Парки Пушкино и Ивантеевки, а также набережная реки Серебрянки 19 июля превратились в центр праздничных событий. Там прошла масштабная региональная акция «Ночь в парке».

С 18:00 для всех гостей распахнули двери разнообразные активности. Посетители могли поучаствовать в игре «Мафия», раскрыть творческий потенциал на мастер-классах, зарядиться бодростью на фитнес-тренировке и занятиях йогой под открытым небом, а также сделать яркие фотографии в специальных фотозонах.

В программе были выступления артистов из округа и показ фильмов на свежем воздухе.

Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
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Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
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Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
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Особую атмосферу создавали завораживающая игра на скрипке, впечатляющие световые и огненные шоу, драйвовые представления, а также уроки игры на барабанах.

Главным событием вечера стало выступление певицы Анастасии Лапиной, чье душевное исполнение тронуло сердца зрителей.

В общей сложности праздник посетили около 2,5 тысячи человек, которые получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

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