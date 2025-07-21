Региональная акция «Ночь в парке» прошла в городском округе Пушкинский

Парки Пушкино и Ивантеевки, а также набережная реки Серебрянки 19 июля превратились в центр праздничных событий. Там прошла масштабная региональная акция «Ночь в парке».
С 18:00 для всех гостей распахнули двери разнообразные активности. Посетители могли поучаствовать в игре «Мафия», раскрыть творческий потенциал на мастер-классах, зарядиться бодростью на фитнес-тренировке и занятиях йогой под открытым небом, а также сделать яркие фотографии в специальных фотозонах.
В программе были выступления артистов из округа и показ фильмов на свежем воздухе.
Особую атмосферу создавали завораживающая игра на скрипке, впечатляющие световые и огненные шоу, драйвовые представления, а также уроки игры на барабанах.
Главным событием вечера стало выступление певицы Анастасии Лапиной, чье душевное исполнение тронуло сердца зрителей.
В общей сложности праздник посетили около 2,5 тысячи человек, которые получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Подтопление рядом с домом на Молодежной улице в Климовске устранили за час
Подсудимые по теракту в «Крокусе» захотели уйти от наказания
Потеря российского рынка стала ударом для немецкого бизнеса
Ремонт трех участков региональных дорог завершат в Можайском округе в июле
Газификацию поселка Карьероуправления под Можайском завершат в 2025 году
Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за проекта об экстремистской информации
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте