Региональная акция «Ночь в парке» прошла в городском округе Пушкинский

Парки Пушкино и Ивантеевки, а также набережная реки Серебрянки 19 июля превратились в центр праздничных событий. Там прошла масштабная региональная акция «Ночь в парке».

С 18:00 для всех гостей распахнули двери разнообразные активности. Посетители могли поучаствовать в игре «Мафия», раскрыть творческий потенциал на мастер-классах, зарядиться бодростью на фитнес-тренировке и занятиях йогой под открытым небом, а также сделать яркие фотографии в специальных фотозонах.

В программе были выступления артистов из округа и показ фильмов на свежем воздухе.