Региональная агропромышленная выставка пройдет в деревне Машоново 14 августа

В деревне Машоново в Зарайском округе 14 августа пройдет масштабная сельскохозяйственная выставка «День поля Московской области — 2025». На мероприятии представят последние достижения регионального агропромышленного комплекса.

Гостей мероприятия также ожидают профессиональные дискуссии о современных технологиях, выставка продукции местных фермеров и концертная программа с участием творческих коллективов.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс механизаторов «Пахарь-2025». Победитель получит автомобиль.

Регистрация начнется в 9:00, а официальное открытие выставки запланировано на 10:00.

Подробности о программе мероприятия можно узнать на официальном сайте.