Региональная агропромышленная выставка пройдет в деревне Машоново 14 августа

В деревне Машоново в Зарайском округе 14 августа пройдет масштабная сельскохозяйственная выставка «День поля Московской области — 2025». На мероприятии представят последние достижения регионального агропромышленного комплекса.
Гостей мероприятия также ожидают профессиональные дискуссии о современных технологиях, выставка продукции местных фермеров и концертная программа с участием творческих коллективов.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет конкурс механизаторов «Пахарь-2025». Победитель получит автомобиль.
Регистрация начнется в 9:00, а официальное открытие выставки запланировано на 10:00.
Подробности о программе мероприятия можно узнать на официальном сайте.
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