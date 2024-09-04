Редкие краснокнижные грибы нашли в Пущине и Солнечногорске

Фото: А. Козлова

Жители двух округов Подмосковья сообщили о находке редких грибов. В Пущине обнаружен звездовик сводчатый, а в Солнечногорске — трутовик зонтичный.

Жители города Пущино обнаружили редкий гриб рядом с подъездом многоэтажного жилого дома. Оказалось, что это краснокнижный звездовик сводчатый, популяции которого порой образуют круги, прозванные в народе «ведьмиными кольцами».

В Солнечногорском округе нашли трутовик разветвленный (или зонтичный).  Это тоже редкий вид грибов, занесенный в Красную книгу.

Специалисты Минэкологии Подмосковья рады находкам и говорят, что они свидетельствуют о благоприятной обстановке.

Ранее новые местообитания редких грибов выявили в трех округах Подмосковья. Их обнаружили инспекторы эконадзора во время инвентаризации особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов флоры и фауны для Красной книги Московской области.

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