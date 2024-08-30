Минэкологии рассказало о популяции редких грибов в Подмосковье

Новые местообитания редких грибов выявили в трех округах Подмосковья. Их обнаружили инспекторы эконадзора во время инвентаризации особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов флоры и фауны для Красной книги Московской области.

В «Коренных ельниках Шаховского лесничества» впервые выявили ежовик коралловидный, паутинник фиолетовый, млечник древесинный и леотию студенистую. В Одинцовском заказнике «Леса Серебряноборского лесничества» обнаружили более 20 плодовых тел ежовика коралловидного. В Ленинском округе зафиксирован дубовик крапчатый.

Все грибы особенные. Так, ежовик коралловидный напоминает коралл и растет на пнях лиственных деревьев, паутинник фиолетовый занесен в Красную книгу как редкий вид, а млечник древесинный образует симбиоз с корнями елей, выделяя на срезе «молочко», которое розовеет на воздухе.

Министр экологии Московской области Тихон Фирсов отметил, что обнаружение новых местообитаний свидетельствует о хорошем состоянии экосистем региона.

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