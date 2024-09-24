Ребенку с аномалией половых органов провели операцию в медцентре Рошаля

Первую в Подмосковье операцию по пластике половых органов у ребенка провели в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В клинический центр обратились родители трехлетней девочки с редкой врожденной аномалией. Из-за нарушения работы надпочечников и обмена гормонов наружные гениталии ребенка были похожи на мужские.

Врачи провели двухчасовую операцию, в ходе которой хирургически сформировали женские половые органы с сохранением сосудов, нервных окончаний и чувствительности.

Сейчас гениталии пациентки внешне практически не отличаются от естественных, что также является важным психологическим фактором.

Девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В будущем она сможет иметь детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение координирует все детские больницы региона. Здесь работают лучшие врачи со всей России.

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