Ребенку из Павловского Посада вручили подарок в рамках акции «Елка желаний»

Депутат Государственной думы Геннадий Панин побывал в гостях у семьи Домрачевых из Павловского Посада в рамках масштабной благотворительной акции «Елка желаний». Эта акция традиционно объединяет представителей власти и жителей разных регионов нашей страны.

Хозяином дома является Андрей Домрачев. До февраля 2024 года Андрей работал начальником караула в пожарной части, после чего ушел на заслуженный отдых по выслуге лет. Он добровольно отправился в зону специальной военной операции. Сегодня Андрей продолжает службу в рядах 106-й воздушно-десантной дивизии, пройдя путь от водителя медицинской роты до командира взвода эвакуации. Сейчас он занимает должность помощника начальника автомобильной службы.

Дома Андрея ждет большая семья, состоящая из супруги Анны, пятерых сыновей и внука.

Геннадий Панин выразил восхищение силой духа и сплоченностью семьи Домрачевых, отметив, что настоящие семейные ценности проявляются именно тогда, когда члены семьи готовы поддержать друг друга в трудные моменты и разделить общие радостные события.

Завершилась встреча торжественным вручением подарка: благодаря акции «Елка желаний» многодетная семья получила долгожданный подарок — новый компьютер. Депутат вручил его вместе с главой городского округа Денисом Семеновым и председателем Совета депутатов Романом Тикуновым.