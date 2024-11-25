Ребенка с врожденной кишечной непроходимостью спасли в больнице Подмосковья

Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с систематическим срыгиванием после кормления. Диагностика выявила у ребенка редкий порок развития — непроходимость 12-перстной кишки.

Патология требовала быстрого лечения, потому что из-за непроходимости кишечника ребенок постоянно терял жидкость и электролиты. Кроме того, риск вдыхания рвотных масс угрожал тяжелой формой пневмонии, которая трудно поддается лечению.

«Оперативное лечение проводилось лапароскопически через три миниатюрных прокола. Такой подход является наиболее современным и высокотехнологичным. Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Хирурги устранили непроходимость кишки, восстановили ее правильное анатомическое положение. Теперь ребенок будет жить нормальной жизнью без каких-либо последствий врожденного порока развития.

Сейчас мальчик уже дома, он питается и развивается соответственно возрасту.

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