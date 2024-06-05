Ребенка с удушьем спасли в больнице в Солнечногорске

Ребенка в возрасте 10 месяцев спасли в больнице в Солнечногорске от удушья. Он поступил с острым нарушением дыхания из-за инородного тела.

Как рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин, пациенту провели экстренную бронхоскопию. Благодаря этому дыхание восстановилось, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

«Под наркозом наши эндоскописты провели санационную бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зеленым пластиковым цветком от детского конструктора», — рассказал он.

Врачи порекомендовали жителям не оставлять детей без присмотра. При подозрении на то, что ребенок что-то проглотил, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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