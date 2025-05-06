Ребенка с тяжелым течением бронхиальной астмы спасли в НИКИ детства

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой отмечают 6 мая. Врачи Научно-исследовательского клинического института детства на днях помогли девятилетнему ребенку с тяжелым течением заболевания.

Юного пациента мучали ночной кашель, одышка, заложенность носа, ощущение тяжести в груди и невозможность глубоко вдохнуть. После тщательного обследования врачи подобрали индивидуальный метод лечения.

«Выявив аллерген, который являлся причиной тяжелого состояния, была назначена медикаментозная терапия и даны рекомендации по изменению образа жизни. Команде докторов Института удалось значительно улучшить состояние ребенка», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чаще всего развитие бронхиальной астмы связано с наследственной предрасположенностью.

«Спровоцировать астматическую реакцию могут аллергены: пыльца цветущих деревьев и трав, домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибы», — отметила врач-аллерголог Алена Бондаренко.

По ее словам, состояние может также ухудшиться из-за инфекций, табачного дыма или холодного воздуха.

При первых симптомах аллергии у ребенка следует незамедлительно обратиться к специалисту.