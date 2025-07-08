Ребенка с тяжелым ранением шеи спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Специалисты Сергиево-Посадской больницы спасли девятилетнего ребенка с ранением шеи. Травму мальчик получил после нападения мужчины.

Ребенка незамедлительно поместили в операционную, где его уже ждала бригада врачей.

«Мы провели первичную хирургическую обработку, ушили рану. Состояние мальчика оценивалось как среднетяжелое. После проведения оперативного лечения маленький пациент был размещен в палате детского хирургического отделения вместе с мамой», — пояснила хирург Антонина Лобанова.

В течение нескольких дней мальчик получал симптоматическое лечение и антибактериальную терапию.

Сегодня ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.