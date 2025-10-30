Ребенка с редким свищом в брюшной полости спасли в МОЦОМД

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства спасли двухлетнего ребенка с редким врожденным пороком. У мальчика обнаружили пузырно-кишечный свищ.

Патология характеризуется тем, что еще во время внутриутробного развития между мочевым пузырем и прямой кишкой возникает прямое сообщение.

Родители начали отучать сына от подгузников, когда заметили, что моча выделяется не только обычным путем, но и через прямую кишку. Эта особенность могла привести к сепсису и даже почечной недостаточности.

«Урологи МОЦОМД выполнили сложнейшую операцию, длившуюся более четырех часов, с применением минимально инвазивных технологий – цистоскопии и лапароскопии. Хирурги иссекли свищ, разъединив сообщение между прямой кишкой и мочевым пузырем», – пояснил заведующий уроандрологическим отделением Андрей Суходольский.

Почле вмешательства ребенок находился под наблюдением медиков. На десятые сутки юного пациента выписали.

Изолированный свищ, по словам врачей, встречается очень редко, поэтому врачи могут ни разу не столкнуться с ним в своей практике.