Ребенка с редким пороком развития кишечника спасли в больнице Подмосковья

Новорожденный мальчик поступил в отделение хирургии Московского областного центра охраны материнства и детства из Коломенского перинатального центра. У ребенка выявили редкий врожденный порок развития кишечника.

Гастрошизис — это врожденная аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Такой порок может привести к нарушению кровоснабжения участка кишки и дальнейшему некроз. Операция требуется в первые часы жизни ребенка.

«У ребенка одновременно были и другие врожденные аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести операцию в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость, создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

После операции ребенок прошел курс реабилитации и уже выписал из больницы. Теперь за его здоровьем будут наблюдать врачи детской поликлиники по месту жительства и кабинета катамнеза Московского областного центра охраны материнства и детства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».