Ребенка с пятикратным расширением пищевода спасли в медцентре Рошаля

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли девятилетнюю девочку с ахалазией кардии. Редкое заболевание характеризуется расширением пищевода.

При данной патологии нижняя часть желудка, которая предотвращает попадание его содержимого обратно в пищевод, при глотании не расслабляется. Это припятствует прохождению еды в желудок.

Пищевод юной пациентки был расширен почти до четырех сантиметров, хотя норма составляет до 10 миллиметров. Девочка из-за трудностей с питанием практически не набирала вес.

«Мы выполнили пероральную эндоскопическую миотомию: через разрез в пищеводе создали подслизистый туннель и рассекли циркулярные мышцы, блокирующие проход пищи. Эта методика уже хорошо зарекомендовала себя у взрослых, но в детской практике она пока применяется редко», — пояснил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики Александр Иноземцев.

По его словам, уже на следующий день после успешного вмешательства контрастное исследование показало, что пища может свободно попадать в желудок.

Операцию провели без разрезов на коже, что позволило пациентке быстро восстановится и вернуться домой.