Ребенка с опухолью сердца спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли пятилетнего ребенка с опухолью сердца. Мальчика доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи после того, как он внезапно потерял сознание.

На фоне нарушения сердечного ритма юному пациенту выполнили экстренную дефибрилляцию.

В рамках обследования у ребенка обнаружили крупную опухоль левого желудочка сердца, после чего его срочно перевели в отделение кардиохирургии.

«Из-за небольшого возраста пациента удаление опухоли могло быть слишком рискованным, поэтому мы решили выполнить имплантацию кардиовертера-дефибриллятора — специального устройства, которое будет самостоятельно считывать ритм и в случае возникновения жизнеугрожающего нарушения давать разряд для восстановления нормального ритма», — пояснил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Вмешательство прошло успешно. Мальчика уже выписали, однако специалисты центра будут следить за его состоянием.