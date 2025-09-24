Ребенка с опасным расширением почки спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли пятимесячного ребенка с левосторонним уретерогидронефрозом. При этой патологии происходит расширение почки и мочеточника.

Ребенка в медицинское учреждение доставила бригада скорой помощи. Врачи обнаружили, что у юного пациента выше места препятствия скапливалась моча, отчего ткани почки и мочеточника подвергались давлению и растяжению.

Несвоевременная помощь могла привести к тяжелым инфекциям. Кроме того, это могло стать причиной полной утраты функции почки.

«Мы выполнили маленькому пациенту рентгенэндоваскулярную операцию. В ходе вмешательства применили баллонный катетер сверхвысокого давления — технологию, которую обычно используют для взрослых с тяжелыми сосудистыми поражениями. Давление этого устройства в 18 раз выше, чем в шинах автомобиля. С его помощью нам удалось бережно расширить суженный участок мочеточника и установить стент, сохранив почку ребенка», — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция, которую врачи провели за 40 минут, прошла успешно.

Ребенка уже выписали. В дальнейшем он будет наблюдаться у уролога.