Ребенка с опасным нарушением сердечного ритма спасли в медцентре в Одинцове

В консультативно-диагностическом центре «Ромашка» в Одинцове спасли жизнь 11-месячному ребенку с опасным нарушением ритма сердца. Предсердно-желудочковую блокаду второй степени обнаружили во время планового приема.

При этой патологии сердце иногда пропускает удары, что может стать причиной кислородного голодания и даже внезапной остановки работы органа.

«За месяц до обращения ребенок перенес грипп, осложнившийся острым тонзиллитом. Вирусная инфекция способна создавать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иногда провоцирует миокардит — воспаление сердечной мышцы, при котором иммунная система атакует клетки собственного сердца», — рассказала заведующая детским отделением центра Регина Григорьева.

Специалисты медицинского учреждения быстро провели консилиум и перевели юного пациента в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

«Нашими врачами была проведена комплексная оценка гемодинамического статуса — состояния кровообращения, подтвержден диагноз „предсердно-желудочковая блокада второй степени“, исключен острый миокардит и определена тактика консервативного лечения», — пояснила заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.

Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии и продолжает лечение под чутким наблюдением врачей.