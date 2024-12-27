Ребенка с непроходимостью прямой кишки спасли в центре материнства в Подмосковье

Ребенка с врожденной непроходимостью прямой кишки спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства. Благодаря своевременной операции он сможет расти и развиваться соответственно возрасту.

У новорожденного неправильно сформировалась прямая кишка, из-за чего нарушилась функция опорожнения кишечника. В ходе обследования у него выявили свищевой проход, открывающийся на коже в области промежности, но его размер был недостаточен. В результате медики приняли решение о проведении операции.

Как рассказал лечащий врач Никита Щербенев, благодаря наличию свищевого прохода вмешательство провели одноэтапно.

«В данном случае мы выполнили операцию после бужирования — специальной нехирургической методики расширения отверстия. Далее в ходе вмешательства выполнили проктопластику — сформировали анатомически правильное анальное отверстие у малыша. Операция и послеоперационный период прошли успешно», — рассказал он.

Ребенка уже выписали, сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. Благодаря своевременной операции аномалию полностью устранили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.