Ребенка с начинающимся отеком мозга спасли в НИКИ детства

В реанимацию НИКИ детства поступила 9-летняя девочка в тяжелом состоянии из-за диабетического кетоацидоза — опасного осложнения диабета, связанного с высоким уровнем сахара в крови. Ребенок был в сопоре, почти не реагировал на окружающих и не разговаривал.

«Увидев состояние ребенка при поступлении, угнетенное сознание — десять баллов по шкале комы Глазго, мы заподозрили начинающийся отек головного мозга. Дело в том, что у детей с сахарным диабетом, осложнившимся кетоацидозом, велик риск развития отека мозга. Проведенный анализ газов крови нам подтвердил наличие кетоацидоза тяжелой степени, а учитывая данные за отек мозга мы сразу же начали дегидратационную терапию, которая направлена на то, чтобы убрать избыточную жидкость из организма через почки с мочой», — прокомментировали в НИКИ детства.

Через 30 минут после начала лечения состояние стало улучшаться: девочка начала выводить жидкость, отвечать на вопросы и реагировать на просьбы. После стабилизации уровня сахара ее перевели в эндокринологическое отделение, где подобрали дозу инсулина и обучили управлению диабетом. Сейчас ребенок готовится к выписке.