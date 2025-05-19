Ребенка с кистой легкого размером 15 см спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли восьмимесячного ребенка с кистой в правом легком. Образование нашли во время воспалительного процесса, который развился у юного пациента на фоне острой респираторной вирусной инфекции.
Киста достигла 15 сантиметров в длину, заполнила часть верхней доли легкого и сдавила здоровую ткань органа ребенка.
«Мы выполнили ему торакоскопическую операцию: без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого», — пояснил заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.
По словам врача, вмешательство длилось около часа.
После успешно проведенной операции и положенного периода восстановления юного пациента выписали.
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