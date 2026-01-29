Ребенка с кистой головного мозга размером 10 см спасли в медцентре Рошаля
Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля оказали необходимую помощь четырехлетнему мальчику, у которого произошел судорожный приступ. В правом полушарии головного мозга ребенка обнаружили крупную кисту.
Скопление жидкости сильно сдавливало важные структуры органа. Это могло стать причиной прогрессирующей гидроцефалии, неврологических проблем и даже паралича.
«У ребенка была выявлена в большом объеме супраселлярная киста размером около 10 сантиметров, которая механически раздражала и сдавливала окружающую ткань мозга — что и являлось причиной эпилептических приступов. Мы провели пациенту более сложную, но менее травматичную операцию: через небольшой разрез в полтора сантиметра на лбу создали доступ к полостям мозга», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Руслан Текоев.
Миниатюрная камера позволила выявить и удалить кисту. После этого врачи создали в дне желудочка мозга новое отверстие для восстановления оттока жидкости.
После успешного вмешательства, которое прошло без осложнений, и необходимого лечения ребенка выписали. Он сможет вести нормальный образ жизни.