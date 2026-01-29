Ребенка с кистой головного мозга размером 10 см спасли в медцентре Рошаля

«У ребенка была выявлена в большом объеме супраселлярная киста размером около 10 сантиметров, которая механически раздражала и сдавливала окружающую ткань мозга — что и являлось причиной эпилептических приступов. Мы провели пациенту более сложную, но менее травматичную операцию: через небольшой разрез в полтора сантиметра на лбу создали доступ к полостям мозга», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Руслан Текоев.